Джакарта, , 12:17 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поздравил жителей с китайским Новым годом, сообщает Kompas.

Глава государства заявил, что китайский Новый год в 2021 году отличается от предыдущего.

«Мы не можем вместе праздновать этот китайский Новый год. Но все это не умаляет благодарностей за мир и любовь в семье», — написал Джоко Видодо в своем аккаунте в Twitter.

Президент Индонезии выразил надежду, что китайский Новый год принесет добро всем сторонам.

Ранее министр по делам религий Индонезии Якут Чолил Кумас призвал отмечать китайский Новый 2572 год в формате онлайн.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Джакарты в Индонезии отмечает китайский Новый год с 11 по 26 февраля 2021 года.

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