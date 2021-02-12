Париж, , 12:24 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс прошел по улицам Парижа, предлагая лицам без определенного места жительства помощь. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает Le Figaro.

В условиях «больших морозов», которые установились на севере Франции неделю назад, премьер-министр Франции, совместно с министром жилищного хозяйства Франции Эммануэль Варгон и другими представителями социальных служб, лично прошел по улицам столицы, чтобы предложить людям, оказавшимся без жилья, заполнить одну из 614 свободных коек в местах временного размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Жан Кастекс 5 февраля заявил по итогам визита в департамент Ло и Гаронна, ставший жертвой наводнений, что потребует немедленного введения на юге страны режима «природного бедствия».

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