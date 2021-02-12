Киев, , 12:15 — REGNUM Европейский парламент принял резолюцию о выполнении Украиной cоглашения об ассоциации. Помимо прочего, в документе европарламентарии выражают крайнее недовольство политическим преследованием независимых СМИ в стране, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кроме того, из резолюции следует, что евродепутаты недовольны законопроектом о противодействии распространению ложной информации, считая, что таким образом государство получит дополнительные инструменты для вмешательства в деятельность журналистов. Также Европарламент призвал украинские власти направить все усилия для расследования многочисленных фактов нападений на журналистов на протяжении последних нескольких лет.

Основные тезисы резолюции относительно реформирования сферы СМИ на Украине состоят в следующем:

Европарламент подчеркивает, что реформа должна обеспечить, в частности, независимость, беспристрастность и подотчетность регулирующего органа, прозрачность отношений собственности в СМИ, а также равные возможности деятельности СМИ и честную конкуренцию на рынке;

выражает озабоченность в связи с намерением передать регулирующему органу новые расширенные полномочия, что может поставить под угрозу свободу СМИ, а также содержание онлайн‑ и печатных СМИ;

подчеркивает в отношении законопроекта о противодействии распространению ложной информации, что принятие нынешнего законопроекта может привести к значительному вмешательству со стороны государства в содержание СМИ и в журналистскую деятельность в ущерб свободе СМИ и не будет способствовать борьбе с распространением ложной информации;

настоятельно призывает Киев организовать более широкие консультации с участием СМИ и соответствующих международных организаций с целью предотвращения рисков для свободы мысли;

с сожалением отмечает случаи многочисленных нападений на журналистов и гражданских активистов, зарегистрированные в период 2017—2019 гг.;

призывает украинские власти привлечь к ответственности виновных и обеспечить безопасность работников СМИ и журналистов, а также настоятельно призывает их применить пропорциональный подход к регулированию деятельности СМИ;

настоятельно призывает к развитию демократической, независимой, плюралистической и сбалансированной среды для деятельности СМИ на Украине и тем самым положить конец политически мотивированным преследованиям СМИ, включая отзыв лицензий, обеспечить защиту местных журналистов, лиц, формирующих общественное мнение, и инакомыслящих от преследований и запугивания, разрешить равный доступ к информации в онлайн‑ и печатных СМИ и более широкое участие гражданского общества, а также защитить и гарантировать соблюдение прав человека и гражданских свобод;

подчеркивает, что журналисты, правозащитники и адвокаты должны иметь возможность осуществлять независимую деятельность, не подвергаясь необоснованному вмешательству и запугиванию.

ИА REGNUM напоминает, что позиция Европарламента по отношениям со СМИ актуальна в свете решения украинской власти блокировать вещание трех оппозиционных телеканалов страны, принятого 2 февраля.

Президент Зеленский ранее заявлял, что западные партнеры, включая ЕС, поддержали Киев в этом решении, однако публичные комментарии европейских чиновников разного уровня свидетельствуют об обратном. Так, 10 февраля представитель отдела стратегических коммуникаций и анализа информации Европейской службы внешнего действия Юргис Вилчинскас заявил, что экспертам ЕС требуется больше времени, чтобы оценить последствия решения властей Украины по блокированию оппозиционных телеканалов, и давать оценку прямо сейчас они еще не готовы.