Вашингтон, , 12:16 — REGNUM Грузия играет важную роль, участвуя в противостоянии с Россией. Об этом сообщил сенатор США Адам Кинзингер 11 февраля на своей странице в соцсети Twitter.

Кинзингер прокомментировал недавнее заявление главы МИД Грузии Давида Залкалиани, который поблагодарил Вашингтон за помощь в сдерживании «российской агрессии».

«Грузия является великим и важным партнером Соединенных Штатов, выступая на передовой линии свободы против российской агрессии», — написал сенатор.

Стоит отметить, что антироссийская риторика очень распространена в политическом сегменте Грузии. Тбилиси регулярно обвиняет Москву в «агрессии». При этом Россия входит в тройку крупнейших торговых партнеров Грузии.