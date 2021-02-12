Вашингтон, 12 февраля 2021, 12:16 — REGNUM Грузия играет важную роль, участвуя в противостоянии с Россией. Об этом сообщил сенатор США Адам Кинзингер 11 февраля на своей странице в соцсети Twitter.
Кинзингер прокомментировал недавнее заявление главы МИД Грузии Давида Залкалиани, который поблагодарил Вашингтон за помощь в сдерживании «российской агрессии».
«Грузия является великим и важным партнером Соединенных Штатов, выступая на передовой линии свободы против российской агрессии», — написал сенатор.
Стоит отметить, что антироссийская риторика очень распространена в политическом сегменте Грузии. Тбилиси регулярно обвиняет Москву в «агрессии». При этом Россия входит в тройку крупнейших торговых партнеров Грузии.