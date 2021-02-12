Минск, , 11:58 — REGNUM Новый посол Соединённых Штатов в Минске Джули Фишер однобоко подходит к получению информации о ситуации в Белоруссии и происходящих в республике процессах. Такой подход Минску непонятен. Об этом 12 февраля заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

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Дипломат напомнил, что Фишер посетила несколько европейских стран, где провела встречи с представителями белорусской оппозиции.

«С одной стороны, это понятно: есть желание получить больше информации до прибытия в Белоруссию о происходящих внутри и вокруг Белоруссии событиях и процессах, — цитирует ТАСС главу белорусского МИД. — С другой стороны, непонятна однобокая ориентация на получение информации».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2020 года единогласным решением Сената Конгресса США дипломат Джули Фишер была утверждена новым американским послом в Минске.

4 февраля Фишер посетила Вильнюс. Это стало её первой зарубежной поездкой на посту посла США. В столице Литвы дипломат провела встречи с самопровозглашённым «национальным лидером» белоруской оппозиции Светланой Тихановской, а также сотрудниками отдела международных отношений её офиса.