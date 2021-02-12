Киев, 12 февраля 2021, 11:59 — REGNUM Представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) напомнили о шестой годовщине Минских соглашений. Об этом сказано в заявлении, опубликованном 12 февраля пресс-службой партии.
В пресс-службе напомнили, что 12 февраля 2015 года в Минске был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений.
Реализации Минских соглашений не помогла даже смена власти на Украине:
В ОПЗЖ подчеркнули, что выступают за прямой диалог с Донецком и Луганском, а также за реализацию Минских соглашений.
Напомним, ранее председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик заявил, что в 2020 году в Донбассе погибли 24 мирных жителя, более сотни получили ранения.
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