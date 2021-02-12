Париж, , 11:57 — REGNUM Лидер крайне левой французской партии «Непокоренная Франция» и кандидат на пост президента Франции на выборах 2022 года Жан-Люк Меланшон в ходе выступления на телеканале C8 назвал французских полицейских «варварами».

«Да, они варвары. Вспомните тех, кто выстрелил в Зинеба Редуана (80-летний мужчина, погибший в ходе манифестации «желтых жилетов» от пули полицейского — прим. ИА REGNUM). Но я не боюсь. Я рад, что смог сказать правду. Это не тот тип полицейских, которые действительно должны служить в полиции», — заявил Меланшон.

Говоря о пандемии, он также отметил, что «следует открыть все общественные заведения, но при условии, что они будут соблюдать санитарные нормы».

Напомним, 1 февраля Меланшон в интервью телеканалу France 2 предложил своим сторонникам устроить акцию протеста «против законов, нарушающих права человека», которая закончилась бы «большим праздником».

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