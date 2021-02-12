Москва, , 11:48 — REGNUM МИД РФ не ошибается в своих оценках российской оппозиции, которую заподозрили в прямой работе с Западом. Об этом журналистам заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Министерство иностранных дел России в своих комментариях не ошибается и не преувеличивает», — сказал Нарышкин.

По его словам, лица, которые идут на «преступные сделки» со спецслужбами тех государств, которые ведут «враждебную политику» по отношению к России, называются не оппозиционерами: «Здесь должен употребляться другой термин».