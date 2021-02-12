Екатеринбург, , 11:36 — REGNUM В Екатеринбурге сформировали состав нового созыва городской Общественной палаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

К прежде определённым участников добавились ещё 11 человек. Это глава екатеринбургского подразделения «Трансперенси Интернешнл — Россия» (организация — иностранный агент) Екатерина Петрова, экс-директор кинотеатра «Салют» Сергей Федяков, юрист Иван Кадочников, председатель Екатеринбургской организации инвалидов войны в Афганистане Михаил Горюнов, общественный помощник свердловского бизнес-омбудсмена Юлия Рыцева, председатель областного отделения Ассоциации студентов России Иван Голубых, президент «Общества товароведов-менеджеров Екатеринбурга» Ольга Васькова, предприниматель Максим Спасский, директор спортивной школы «Локомотив» Алексей Мешавкин и преподаватель Наталья Попова.

Предыдущий глава Общественной палаты Екатеринбурга Александр Косинцев в новый созыв не попал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее своих представителей в палату избрали представители гордумы и мэрии.

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