Москва, , 11:20 — REGNUM Свои поздравления с Днем государственности Сербии, который в стране отмечают 15 февраля, направил своему сербскому коллеге Александару Вучичу президент России Владимир Путин. Текст поздравительной телеграммы главы российского государства 12 февраля обнародовала пресс-служба президента Сербии.

«В России высоко ценят отношения с Сербией, основанные на давних традициях братской дружбы, культурной и духовной близости. Уверен, что дальнейшее развитие двустороннего стратегического партнерства в различных областях отвечает коренным интересам наших народов и развивается в направлении обеспечения безопасности и стабильности на европейском континенте», — говорится в поздравительном послании Путина.

Кроме того, российский лидер пожелал своему коллеге из Сербии доброго здоровья и успеха, а всем жителям данной страны — процветания и благополучия.

Напомним, День государственности Сербии в республике празднуют 15 и 16 февраля и эти дни являются выходными. При этом 15 февраля 1804 года будущий князь Георгий Петрович Карагеоргий поднял Первое сербское восстание (1804−1813 гг.), с чего началась борьба сербского народа за независимость от Османской империи. А 15 февраля 1835 года была принята первая конституция страны. Также в этот день православная церковь празднует Сретение Господне.