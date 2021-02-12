Москва, , 11:17 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов настаивает на понятных и публичных гарантиях, что электронное голосование не станет площадкой для махинаций в режиме онлайн, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.

«Есть ряд конкретных вопросов, которые мы адресуем ЦИК. Первое: насколько надежна платформа для дистанционного голосования, которую для ЦИК разрабатывает «Ростелеком»? Будут ли привлекаться к разработке и тестированию этой системы независимые специалисты? Как мы можем убедиться в том, что эта система гарантирует правильный подсчет голосов, что она защищена от сторонних вмешательств и хакерских атак?» — задает вопросы Миронов.

Не ясно и то, как будет осуществляться независимый контроль над процедурой электронного голосования.

«У политических партий есть возможность направлять наблюдателей на участки, а как мы будем наблюдать за определением результатов дистанционных выборов? Или мы должны полностью довериться тому, видимо, узкому кругу лиц, которые будут администрировать эту систему?» — спрашивает Миронов.

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о дистанционном голосовании в шести пилотных регионах, включая Москву.

В сентябре 2021 года состоится единый день голосования, в частности, пройдут выборы в восьмой созыв Госдумы.

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