Москва, , 11:11 — REGNUM Кандидат на пост главы американского ЦРУ от администрации нового президента США Джо Байдена — Уильям Бернс — является человеком с достойной трудовой биографией. Такое мнение 12 февраля высказал журналистам директор СВР Сергей Нарышкин.

«Он человек с довольно глубокими знаниями и опытом в области международных отношений, международной политики, и у него очень достойная трудовая биография», — сказал он.

При этом Нарышкин отметил, что в биографии Бернса нет «никаких одиозных моментов», как это было в случае с Джиной Хаспел, занимавшей данный пост при прошлой американской администрации.

Отметим, Уильям Бернс был послом США в Москве в период с 2005 по 2008 год и прослужил во внешнеполитической службе 33 года. В 2014 году уволился и в настоящее время является главой Фонда Карнеги.