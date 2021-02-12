Осло, , 11:15 — REGNUM Россия не должна возмущаться размещением бомбардировщиков ВВС США В-1B Lancer на территории Норвегии, это происходит в рамках сотрудничества Осло с НАТО. Об этом норвежский министр обороны Франк Бакке-Йенсен заявил 12 февраля Норвежскому телеграфному бюро (NTB).

Норвегия принимает своих союзников для учений, это входит в принятую политику страны в сфере безопасности. Учения естественны для сотрудничества в рамках НАТО, отметил министр.

«Россия это хорошо знает, реальных причин для возмущения у нее нет», — заявил Бакке-Йенсен.

Он добавил, что никакой американской базы в Норвегии не будет. Стратегические бомбардировщики США останутся на короткое время на норвежской авиабазе Орланд.

Как сообщало ИА REGNUM, отправленные в Норвегию бомбардировщики ВВС США В-1B Lancer в течение трёх недель начнут первые полёты в Арктике. официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 11 февраля, что Россия расценивает развёртывание бомбардировщиков В-1B Lancer в Норвегии как угрозу безопасности в регионе.

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