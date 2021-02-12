Москва, , 11:04 — REGNUM Законопроект о социальной рекламе в интернете впервые вводит понятие «рекламные системы», отметил один из авторов законопроекта депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

«Новелла этого законопроекта в том, что он впервые вводит в российское законодательство понятие «рекламные системы», а также «владельцы рекламных систем». Речь идет о программных комплексах, которые обеспечивают распределение и показ рекламных баннеров и роликов на сотнях и тысячах сайтов, на миллионах страниц. Вроде Google AdWords или Яндекс. Директ», — отметил парламентарий в ТГ-канале.

Нововведение и коснется в первую очередь крупных площадок — Яндекс, Mail.ru, Rambler, Google, Facebook, потому что они владеют крупнейшими рекламными системами, разъяснил Горелкин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 10 февраля законопроект о социальной рекламе в интернете внесен в Госдуму депутатами комитета по информполитике во главе с Александром Хинштейном («Единая Россия»). Предлагается, что с принятием закона будет действовать в интернете введенная раньше обязательная квота в 5% на размещение социальной рекламы. Реально норма работала для телевидения, радио и печатных СМИ.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о социальной рекламе в интернете внесен в Госдуму