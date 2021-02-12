Москва, , 10:55 — REGNUM В связи со сменой главы Пенсионного фонда России (ПФР) в Госдуме ожидают смены руководства в региональных фондах.

Пенсионный фонд России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, глава ПФР Максим Топилин покинул свой пост, вместо него назначен Андрей Кигим.

«Во главе Пенсионного фонда профессионал вместо дилетанта. Это означает, что и из региональных ПФР не соображающих в работе начальников попросят», — отметил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин в ТГ-канале.

Решение о смене руководства ПФР принял глава правительства РФ Михаил Мишустин. Кигим почти восемь лет возглавлял Фонд социального страхования (ФСС), дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза автостраховщиков.

Источники СМИ связывают отставку Топилина с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов.

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