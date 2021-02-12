Минск, , 10:34 — REGNUM Белорусской оппозиционерке Марии Колесниковой, которая является членом президиума оппозиционного координационного совета республики, предъявлены обвинения еще по двум статьям Уголовного кодекса страны. Об этом 12 февраля сообщил штаб другого белорусского оппозиционера Виктора Бабарико в своем Telegram-канале.

«Марию Колесникову обвиняют также в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361−1 УК)», — говорится в сообщении.

Также в нем напоминается, что в сентябре минувшего года Колесниковой предъявили обвинение в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК Белоруссии).

Как передавало ИА REGNUM, 11 февраля председатель КГБ республики Иван Тертель заявил о готовящихся в Белоруссии терактах.