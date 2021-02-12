Москва, , 10:30 — REGNUM Москва готова к разрыву отношений с Европейским союзом, хотя и не хочет быть изолированной от мировой жизни. Об этом в интервью телеведущему Владимиру Соловьёву в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Мы исходим из того, что мы готовы», — подчеркнул он.

Глава российского внешнеполитического ведомства пояснил, что такой исход не исключён в том случае, если Брюссель будет вводить санкции, создающие риски для чувствительных секторов российской экономики.

«Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, — добавил российский министр и подчеркнул, что Москва «не хочет как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому».

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«Хочешь мира — готовься к войне», — заключил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отказалась расценивать итоги состоявшихся в Москве переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем как провал в налаживании диалога с Евросоюзом.

В свою очередь Боррель заявил, что Европейский союз согласится на нормализацию отношений с Россией только после того, как будут выполнены Минские договорённости. Отметим, что Россия не является стороной Минских соглашений — в отличие от Украины, которая ежедневно нарушает их.