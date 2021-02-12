Минск, , 10:25 — REGNUM Встреча президента России Владимира Путина с его коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко может пройти в конце февраля. Об этом 12 февраля сообщил журналистам белорусский министр иностранных дел Владимир Макей в кулуарах Всебелорусского народного собрания.

«В данный момент (встреча лидеров двух стран — ред.) прорабатывается, готовятся соответствующие материалы», — сказал он.

Также Макей отметил, что данная встреча лидеров двух стран будет важным контактом, так как до того прошло много встреч на уровне глав правительств России и Белоруссии, а также контактов, личных встреч между отраслевыми министерствами, включая МИДы обоих государств.

Кроме того, глава МИД Белоруссии не исключил возможности того, что встреча Путина и Лукашенко может состояться уже в конце февраля.

«Я думаю, да», — заявил он, отвечая на уточняющий вопрос о возможности такой встречи до конца текущего месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Белоруссия сохраняет курс на «многовекторную» внешнюю политику «на фоне обострения отношений с коллективным Западом».