Минск, , 10:23 — REGNUM Заговор с целью захвата власти и создание экстремистского формирования инкриминируют члену так называемого Координационного совета белорусской оппозиции Максиму Знаку. Об этом его адвокат Дмитрий Лаевский сообщил 12 февраля в телеграме.

«Адвокату Максиму Знаку 10 февраля предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и еще в создании экстремистского формирования и руководстве им», — написал Лаевский.

Новое обвинение дополняет прежнее, о публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Знака задержали в сентябре 2020 года, срок его заключения под стражей продлён до 9 марта.

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