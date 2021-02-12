Москва, , 10:06 — REGNUM Экс-глава Фонда социального страхования РФ Андрей Кигим стал новым руководителем Пенсионного фонда России. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«Новым руководителем Пенсионного фонда России стал Андрей Кигим. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Отмечается также, что занимавший пост главы ПФР Максим Топилин освобождён от этой должности.

О новом главе Фонда социального страхования в правительстве сообщат позднее.

В должности главы Фонда социального страхования РФ Андрей Кигим проработал почти восемь лет. До этого он два раза избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, а также был президентом Национального союза страховщиков ответственности и Российского союза автостраховщиков.