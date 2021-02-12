Вашингтон, , 10:06 — REGNUM Госдеп США осуждает решение властей Китая запретить вещание британского телеканала BBC World News на территории этой страны, заявил глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

«Мы решительно осуждаем решение КНР запретить BBC World News», — заявил он в ходе выступления, которое опубликовано в Twitter Госдепа.

По его словам, Китай якобы ограничивает свободную работу новостных организаций и платформ в стране, а руководство КНР использует «свободные и открытые условия работы СМИ за рубежом в целях продвижения дезинформации».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что запрет на вещание новостного канала BBC введён китайской администрацией национального радио и телевидения. Регулятор выявил нарушения, касающиеся репортажей британского СМИ, назвав их наносящими вред национальным интересам Китая.

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