Москва, , 10:02 — REGNUM В связи с ситуацией вокруг увольнения главы ПФР Максима Топилина в Госдуме напоминают о целесообразности упразднить этот фонд.

«Странная ситуация вокруг главы ПФР — лишний повод напомнить о целесообразности упразднения самой этой сомнительной конторы. Аккумулируют колоссальные средства россиян, прокручивают миллиарды, а возвращают копейки», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

России такой Пенсионный фонд не нужен, делает вывод парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Пенсионного фонда России Топилин покинул пост. Источники СМИ связывают информацию об отставке Топилина с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов.

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