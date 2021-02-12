Таллин, 12 февраля 2021, 10:02 — REGNUM Новый премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Европейский союз продолжать политику санкций против России, поскольку они доказали свою эффективность, об этом она заявила в вышедшем 11 февраля интервью европейской версии издания Politico.
В марте лидеры стран ЕС должны собраться на саммит, где они планируют обсудить отношения с Россией. В преддверии встречи Каллас отметила, что лидеры ЕС должны ускорить обсуждение дальнейших адресных санкций в ответ на недавние «репрессии» Москвы против противников власти.
В октябре прошлого года Брюссель ввел очередные санкции в отношении шести чиновников и правительственной лаборатории после того, как европейские чиновники пришли к выводу, что за «отравлением лидера российской оппозиции» блогера Алексея Навального стояли российские власти.
Каллас сказала, что необходимо ввести больше санкций, а существующим санкциям нужно дать время, чтобы они могли дать нужный эффект. Она предостерегла коллег — руководителей ЕС, чтобы не спешили с суждениями об эффективности таких шагов.