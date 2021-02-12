Анкара, , 10:00 — REGNUM Большинство депутатов парламента Турции проголосовали за ратификацию поправок к соглашению о свободной торговле с Грузией, которые позволят расширить сотрудничество двух стран. Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба посольства Грузии в Турции на странице диппредставительства в соцсети Facebook.

Сообщается, что новые поправки упрощают порядок производства в Грузии товаров из турецкого сырья с последующим экспортом в Евросоюз.

«Данное соглашение позволит увеличить ассортимент продукции, которую можно будет экспортировать в ЕС, в соответствии с чем прибыль получат как грузинский, так и турецкий бизнес», — говорится в сообщении грузинского посольства.

Отмечается, что это будет способствовать созданию в Грузии совместных предприятий, что приведет к увеличению рабочих мест в стране.

Напомним, Турция и Грузия заключили соглашение о свободной торговле в 2007 году. В 2014 году Грузия и Евросоюз подписали соглашение об ассоциации, которое предусматривает и соглашение о свободной торговле.

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