Вашингтон, , 09:53 — REGNUM В США по делу об участии в массовых беспорядках у здания Капитолия в Вашингтоне 6 января задержаны пятеро участников ультраправого движения Proud Boys. Об этом сообщает CNN.

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По данным министерства юстиции США, трое жителей штата Миссури были задержаны утром 11 февраля неподалеку от города Канзас-сити, ещё двое человек — брата и сестру — арестовали в Аризоне.

Все обвиняются в участии в массовом сговоре в связи с беспорядками 6 января. По данным телеканала, это самое крупное задержание участников Proud Boys. Ранее некоторым из них уже были предъявлены обвинения.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 января сторонники теперь уже бывшего президента США Дональда Трампа пошли на штурм Капитолия. Без жертв не обошлось.

Спустя три недели после этих событий обвинения в массовых беспорядках предъявлены больше чем 150 протестующим. Так, их обвиняют в незаконном проникновении, хулиганстве, краже госсобственности, нападении на сотрудников правоохранительных органов. За тяжкие преступления им грозит до 20 лет тюрьмы.