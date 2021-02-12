Пермь, , 09:48 — REGNUM В Перми муниципальный департамент культуры и молодежной политики, согласно постановлению градоначальника, перешел в ведение нового заместителя главы города Алексея Грибанова.

В пресс-службе мэрии отметили, что ранее департамент культуры относился к социальному блоку, затем подчинялся напрямую главе города. В настоящее время принято решение о возвращении под крыло «социального» замглавы, информирует издание «Коммерсантъ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2020 года Дмитрий Самойлов досрочно сложил полномочия главы города. Врио градоначальника назначен Алексей Демкин. С его приходом в мэрию на муниципальную службу вернулся бывший зампред Пермской гордумы Алексей Грибанов. Он курирует социальный блок.

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