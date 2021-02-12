Варшава, , 09:31 — REGNUM Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер во время своей пресс-конференции затронул тему скандального законопроекта, устанавливающего дополнительный налог для СМИ — на рекламу. По его словам, действие законопроекта, если он будет принят, не будет распространяться на мелкие и региональные издания. Об этом передает Polskie Radio 24.

«Мы видим негативную реакцию почти всего журналистского сообщества. Но я призываю их не волноваться и прекратить протестную активность в сети, потому что налог на рекламу не будет распространяться на мелкие и региональные медиа. Он направлен в первую очередь на крупные мидиакомпании, которые имеют огромные доходы и при этом избегают уплату налогов, применяют сложные международные налоговые оптимизации», — заявил Мюллер.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что правительство работает над законопроектом, который предусматривает введение дополнительных налогов для СМИ — на доходы от рекламы. Многие негосударственные медиа в знак протеста прекратили свою работу. Они указывают, что на фоне кризиса, вызванного пандемией, дополнительные налоги могут поставить под вопрос их существование.