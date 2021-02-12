Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Новая администрация США уже добилась определенных успехов в изменении курса Саудовской Аравии, однако эти шаги необходимо продолжить до тех пор, пока руководство королевство полностью не исправит свое поведение, заявила 11 февраля редакция американского издания The Washington Post.

«В ходе своей предвыборной кампании Джо Байден пообещал аннулировать тот «пустой чек», который тогдашний президент Дональд Трамп предложил диктаторам, таким как наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман», — отметила редакция.

«Всего через три недели после смены администрации преимущества восстановления этого принципа для внешней политики США уже очевидны», — добавило издание.

Так, с начала года Эр-Рияд пошел на ряд значительных шагов, которых от него на протяжении долгого времени добивались США: пошел на сближение с Катаром, а также освободил нескольких политических заключенных, в том числе видных, или смягчил условия их уголовного преследования в королевстве. Безусловно, еще не все противоречия, которые вышли на поверхность с приходом к власти наследного принца между США и Саудовской Аравией, удалось разрешить, в частности, конец войне в Йемене так положен и не был, а также не все виновные в убийстве журналиста Джамаля Хашогги получили по заслугам.

В ходе своей предвыборной кампании Байден пообещал, что те, кто несет ответственность за убийство журналиста и мирных жителей Йемена «заплатят» и станут «изгоями». В свою очередь, директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс пообещала, что она опубликует доклад ЦРУ о причастности наследного принца к убийству Хашогги.

«Новая администрация теперь должна выполнить эти обещания», — заключила редакция, подчеркнув, что пока руководство Саудовской Аравии не будет привлечено к ответственности, ни о какой нормализации отношений между Вашингтоном и Эр-Риядом речь идти не может.