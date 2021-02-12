Вашингтон, 12 февраля 2021, 09:27 — REGNUM Новая администрация США уже добилась определенных успехов в изменении курса Саудовской Аравии, однако эти шаги необходимо продолжить до тех пор, пока руководство королевство полностью не исправит свое поведение, заявила 11 февраля редакция американского издания The Washington Post.
Так, с начала года Эр-Рияд пошел на ряд значительных шагов, которых от него на протяжении долгого времени добивались США: пошел на сближение с Катаром, а также освободил нескольких политических заключенных, в том числе видных, или смягчил условия их уголовного преследования в королевстве. Безусловно, еще не все противоречия, которые вышли на поверхность с приходом к власти наследного принца между США и Саудовской Аравией, удалось разрешить, в частности, конец войне в Йемене так положен и не был, а также не все виновные в убийстве журналиста Джамаля Хашогги получили по заслугам.
В ходе своей предвыборной кампании Байден пообещал, что те, кто несет ответственность за убийство журналиста и мирных жителей Йемена «заплатят» и станут «изгоями». В свою очередь, директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс пообещала, что она опубликует доклад ЦРУ о причастности наследного принца к убийству Хашогги.