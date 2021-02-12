Сеул, , 09:27 — REGNUM В праздник Нового года по лунному календарю президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что рано или поздно наступит день, когда жители страны смогут снять маски и вернуться к нормальной жизни. Об этом глава государства сообщил в новогоднем видеообращении.

Южнокорейский лидер отметил, что Новый год по лунному календарю — самый приятный праздник для жителей страны, однако в текущем году он отмечается не в полной мере. Мун Чжэ Ин выразил сочувствие гражданам, которые не могут посетить малую родину во время праздника.

Между тем, президент поблагодарил медицинских работников, которые стоят на передовой и борются с распространением коронавируса во время новогодних праздников.

Первая леди Ким Чжон Сок также выразила сочувствие жителям страны, которые испытывают трудности из-за пандемии коронавируса на протяжении года.