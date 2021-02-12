Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Соединённые Штаты перенаправят $42 млн, предназначенные на помощь правительству Мьянмы, на поддержку гражданского общества этой страны, сообщает Агентство США по международному развитию (USAID).

«Вместо того чтобы поддерживать военных, мы перенаправим эти средства на поддержку и укрепление гражданского общества», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в Мьянме произошел военный переворот, в ходе которого были арестованы президент страны и глава правящей партии. Военные ввели режим чрезвычайного положения сроком на один год, после которого начнется подготовка к новым выборам.

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