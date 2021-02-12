Джакарта, , 08:57 — REGNUM График вакцинации против COVID-19 для широкой публики, представленный главой администрации президента Индонезии отличается от графика вакцинации, представленного президентом Джоко Видодо, сообщает CNN Indonesia.

По данным администрации вакцинация граждан Индонезии в густонаселенных районах начнется только в апреле 2021 года.

Президент Индонезии Джоко Видодо ранее пообещал начать вакцинацию широкого круга населения в середине февраля.

«Начиная со следующей недели, вакцину начнут вводить государственным служащим, которые часто взаимодействуют с населением», — заявил глава государства 11 февраля 2021 года.

Правительство Индонезии намерено прививать медицинских работников до февраля 2021 года. Затем с марта по апрель 2021 года проводить вакцинацию государственных служащих. И после апреля вакцину получат все оставшиеся граждане страны.

Как сообщало ИА REGNUM, статистические данные университета Джонса Хопкинса показали, что на Индонезию приходится 1,11% случаев COVID-19 в мире.

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