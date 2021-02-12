Москва, , 08:48 — REGNUM Соединённым Штатам уже нечем пугать Россию, заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек («Единая Россия»), комментируя условия, которые выдвинули США для отмены антироссийских санкций.

«Что касается санкций, так они были всегда. Сколько существует Россия, столько и было нападок и санкций. Крым — наш. Мы его не отдадим, невзирая ни на какие угрозы. Да и, если честно, Вашингтону нас уже и пугать нечем», — цитирует РИА Новости депутата.

Он добавил, что Москва никогда не признает США дружественным государством, пока Вашингтон не перестанет вмешиваться во внутренние дела России.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 февраля, политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер заявил, что Вашингтон никогда не признает Крым территорией РФ и не отменят свои антироссийские санкции, пока Москва «не изменит свою политику в отношении Украины».

Напомним, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума почти 96,6% проголосовавших высказались за вхождение Крыма в состав России.

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