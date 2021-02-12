Москва, , 08:38 — REGNUM В течение прошлой недели разведку у российских границ вели 33 иностранных самолёта-разведчика. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».

Читайте также: Путин: Россия должна оперативно отвечать на размещение ракет у своих границ

«33 самолёта-разведчика и 12 беспилотных летательных иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ России и сопровождались российскими РЛС (российские радиолокационные станции — прим. ИА REGNUM)», — указано в сообщении.

Дежурные силы ПВО не допустили нарушения российских государственных границ. За этот период в небо поднимался один истребитель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что в 2020 году активность действий авиации и военно-морских сил Североатлантического альянса у границ России существенно возросла. По его словам, всё чаще возникают ситуации, способные привести к серьёзным инцидентам.

Читайте ранее в этом сюжете: В Минобороны рассказали, к чему может привести активность НАТО у границ РФ