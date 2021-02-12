Москва, , 08:37 — REGNUM В Госдуме назвали опасны разработанный Минздравом новый порядок лечения онкозаболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, Минздрав разработал новый порядок лечения онкозаболеваний. Документ, который должен был вступить в силу с 2021 года, мог лишить права выбирать лечащего врача и медучреждение. Сейчас выбор врача и медицинской организации — право больного, гарантированное законом. Новый порядок отдаёт эти полномочия специальной комиссии из региональных чиновников.

Это опасные изменения, принятие которых было отложено из-за критики, отметил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Новые правила разработали чиновники, которые далеки от практической медицины. Не во всех регионах есть возможности качественно и оперативно лечить онкозаболевания, поэтому такие изменения противоречат врачебной сути — спасти жизнь человека и не навредить», — возмутился он в Facebook.

Он пообещал поднять вопрос на площадке Госдумы.