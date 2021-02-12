Вашингтон, , 08:37 — REGNUM Три коротких слова, произнесённых бывшим президентом США Дональдом Трампом во время штурма Капитолия 6 января, легли в основу дела об импичменте, устроенного демократами, написал 12 февраля обозреватель портала Yahoo News Australia Ник Уигэм.

На суде в Сенате Конгресса США обвинение пытается доказать, что Трамп во время беспорядков в Вашингтоне подстрекал толпу к мятежам и пытался направить протест против демократического волеизъявления американцев в пользу кандидата Джо Байдена, ставшего президентом США.

Демократы во время слушаний, отмечает Уигэм, провели прямую линию: они взяли высказывания в толпе, в частности, призывы к насильственному свержению власти, и сопоставили их с комментариями и оценками Трампа.

Трамп допустил одобрительные реплики, правда они не относились напрямую к действиям протестующих.

«Если демократы займут Сенат и Белый дом, то мы будем бороться с ними изо всех сил, драться, как в аду», — сказал тогда американский лидер.

Позже его адвокаты заявили, что три слова «драться как в аду» произнесены в переносном смысле, и что их «нельзя истолковать как поощрение актов насилия». Кроме того, Трамп не упоминал и не поощрял восстания, бунты или насильственные преступления, а позже не единожды осуждал устроенные в Вашингтоне беспорядки.

Уигэм добавил, что из-за нехватки доказательств вины Трампа сторона обвинения припомнила о трёх других словах, произнесённых президентом в 2017 году. Тогда, оценивая митинг сторонников превосходства белой расы в Шарлоттсвилле (Вирджиния), Трамп сказал, что среди них есть «очень хорошие люди».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в американском Сенате обвинение изложило дело на процессе по импичменту Трампу. Теперь у защиты будет не менее 16 часов и минимум два дня, чтобы высказаться против импичмента, затем последуют вопросы сенаторов, возможный допрос свидетелей и голосование.

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