Токио, , 08:36 — REGNUM Отношения между США и КНР важны для всего мира, заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, комментируя первый телефонный разговор между новым президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Значимость международного сотрудничества, отметил японский министр, повысилась на фоне пандемии коронавируса.

«В свою очередь, стабильность отношений США и Китая является крайне важной для мирового сообщества», — приводит слова Мотэги ТАСС.

Власти Японии намерены «пристально следить» за развитием отношений Пекина и Вашингтона, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля Си Цзиньпин в телефонной беседе с Байденом назвал катастрофой возможную конфронтацию между Китаем и США, а сотрудничество — единственным способом урегулирования споров.

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