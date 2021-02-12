Брюссель, 12 февраля 2021, 08:35 — REGNUM Украина может получить 600 млн евро макрофинансовой помощи в 2021 году. Об этом заявил комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации Украина — ЕС.
Он напомнил, что ранее ЕС одобрил выделение 1,2 млрд евро помощи Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко не смог назвать примерные сроки получения Украиной очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ).
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