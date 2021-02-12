Брюссель, , 08:35 — REGNUM Украина может получить 600 млн евро макрофинансовой помощи в 2021 году. Об этом заявил комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации Украина — ЕС.

Он напомнил, что ранее ЕС одобрил выделение 1,2 млрд евро помощи Украине.

«Мы уже 600 млн евро выделили и, я думаю, второй транш будет в этом году выдан», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко не смог назвать примерные сроки получения Украиной очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ).

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