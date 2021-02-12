Брюссель, , 08:32 — REGNUM Европейская комиссия собирается выделить €1 млн для развития в Киргизии гражданского общества по плану поддержки Европейского инструмента содействия демократии и правам человека. Об этом 12 февраля говорится в описании тендера.

«Глобальная цель этого конкурса заявок — поддержка и расширение возможностей гражданского общества в вопросах защиты и продвижения демократии, прав человека и основных свобод», — приводит текст документа RT.

Также указывается, что те, кто получат данные гранты, будут вести работу, цель которой — расширение прав и возможностей молодёжи и женщин страны, повышение уровня медиаграмотности населения республики, развитие свободы самовыражения путем содействия свободному потоку информации и противодействие разжигающим ненависть высказываниям в СМИ.

При этом уточняется, что общая сумма выделяемых на данные цели средств составляет €1 млн, а размер одного гранта может составить от €1300 до €500 тыс. Отмечается, что подать заявку на получение средств могут неправительственные организации и организации гражданского общества.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля президент Садыр Жапаров признал, что проект новой конституции Киргизии предусматривает получение главой государства огромной власти, но считает это вполне оправданным.