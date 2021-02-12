Москва, , 08:24 — REGNUM Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин покидает свой пост, сообщают «Известия» со ссылкой на источники, близкие к правительству.

По данным издания, должность главы ПФР могут занять замминистра труда Алексей Скляр, руководитель Фонда социального страхования Андрей Кигим и замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук.

Наиболее вероятным преемником источники называют Скляра, который, по данным издания, возглавит объединенную структуру ПФР и Фонда социального страхования.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 февраля, стало известно об отставке Максима Топилина с должности главы Пенсионного фонда России.

Отставка Топилина может быть связана с готовящимся объединением социальных внебюджетных фондов. По данным СМИ, его якобы «сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса».

Напомним, председателем ПФР Топилин был назначен в конце января прошлого года. В правительстве Дмитрия Медведева он возглавлял Минтруда РФ.

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