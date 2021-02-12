Екатеринбург, , 08:24 — REGNUM Начальника отдела благоустройства администрации Кировского района Екатеринбурга Илью Лободу отправили под домашний арест. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Верх-Исетского районного суда города.

Чиновник был задержан по обвинению в мошенничестве при проведении дорожных работ. Лобода пробудет под домашним арестом до 9 апреля 2021 года, передаёт «Коммерсант».

Также введены ограничения на совершение определённых действий для двух представителей дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) Кировского района: директора Сергея Худякова и главного инженера Александра Юхно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ сообщали об обысках, проводимых силовыми органами в ДЭУ Кировского района.

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