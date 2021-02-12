Вашингтон, , 08:23 — REGNUM Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак и его коллега из США Ллойд Остин провели телефонный разговор. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба Пентагона.

«Министры обсудили ряд вопросов, включая приверженность Польши модернизации своих ВС, присутствие ВС США в Польше и продление Договора СНВ, а также провели обмен мнениями о региональной безопасности», — говорится в сообщении.

Также указывается, что стороны приветствовали недавно подписанное Соглашение о расширенном сотрудничестве в области обороны как важного документа для укрепления отношений между военными двух стран.

Кроме того, отмечается, что Блащак и Остин констатировали, что постоянное присутствие ВС США на основе ротации на территории Польши «повышает уровень взаимодействия внутри НАТО, укрепляет оборону и сдерживание на восточном фланге НАТО».

«Министр обороны Остин отметил ценность вклада Польши в Североатлантический союз и выразил готовность продолжать консультации по проблемам, влияющим на евроатлантическую безопасность», — также добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля глава правительства Польши Матеуш Моравецкий выступил с призывом остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».