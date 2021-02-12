Москва, , 08:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин может пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции в конце лета или начале осени, так как в это время ему придётся много ездить. Такую вероятность глава государства допустил во время встречи с руководителями российских СМИ, сообщает газета «Коммерсантъ».

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Отвечая на вопрос главного редактора «Независимой газеты» Константина Ремчукова о планах поставить прививку от COVID-19, Путин сообщил, что у него в прививочном плане есть прививки от гриппа и пневмококка, поэтому ему нужно понимать, когда лучше сделать прививку от коронавируса. Для этого необходимо пройти консультации с врачом.

При этом российский лидер заявил, что не собирается «обезьянничать» и прививаться перед камерами, как это делал ряд мировых лидеров, в том числе президент США Джозеф Байден.Напомним, вопрос о том, когда президент РФ Владимир Путин поставит прививку от коронавируса, волнует общественность уже давно. В сентябре 2020 года пресс-секретарь главы государства сообщил, что российский лидер сам объявит о намерении пройти вакцинацию от COVID-19, если примет такое решение.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре официальный представитель Кремля напомнил, что Путин ранее сообщал о том, что он намерен поставить себе прививку от коронавируса и ждёт завершения всех формальностей.