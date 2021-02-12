Тбилиси, , 08:20 — REGNUM Гражданские активисты провели в Тбилиси в ночь с 11 на 12 февраля акцию протеста, выступая против карантинных мер. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

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По данным журналистов, сначала протестующие собрались на митинг возле здания парламента. После наступления комендантского часа активисты провели «марш неповиновения» и отправились к офису правящей партии «Грузинская мечта». Там они пытались сделать надписи на асфальте, чему воспрепятствовали правоохранители. Произошла стычка.

Сообщается, что двоих протестующих правоохранители задержали. Один человек пострадал, ему медики оказали помощь на месте. После офиса «Грузинской мечты» активисты отправились к зданию МВД, чтобы выразить протест в связи с бездействием полиции в Кобулети. Там заявлением об изнасиловании несовершеннолетней начали заниматься только после её самоубийства.

Активисты обвинили правоохранительную систему в безразличии к гражданам и в политической мотивации. Протестующие также требовали отставки главы МВД Вахтанга Гомелаури.

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