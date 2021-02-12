Петропавловск-Камчатский, , 08:18 — REGNUM На Камчатке в соединении морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке завершились командирские сборы с участием командиров батальонов, дивизионов и их заместителей. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба Восточного военного округа на сайте Минобороны РФ.

На сборах заместители командиров соединений, начальников отделов и служб на практических примерах отработали организацию занятий по различным предметам боевой подготовки и организации службы в отдельно взятой воинской части. Также у всех участников сборов были проверены знания по ведению современного общевойскового боя.

Особое внимание на сборах было уделено организации морской десантной и парашютно-десантной подготовкам.

«Все командиры подразделений в ходе сборов сдали практические нормативы по вождению танка Т-80, БТР-82А, грузовых автомобилей «УРАЛ» и «КАМАЗ», а также зачёты по физической и огневой подготовкам», — отмечается в сообщении военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ивановской, Костромской и Ярославской областях 11 февраля завершились масштабные (с десантированием и боевой стрельбой) командно-штабные учения Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения.

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