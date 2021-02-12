Киев, , 08:16 — REGNUM Первым привитым от COVID-19 жителем Украины станет медработник. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко 11 февраля в эфире телеканала «1+1».

Обсуждая, кому достанется первый укол, чиновник заявил:

«Он точно достанется медработнику, потому что Украина решила начинать кампанию иммунопрофилактики с медицинских сотрудников».

Ляшко добавил, что вакцинацию начнут, как только препарат прибудет на Украину. Это событие ожидается уже на следующей неделе — на Украину может прибыть вакцина от компании AstraZeneca.

Напомним, ранее стало известно, что 1,2 млн доз вакцины от от AstraZeneca Польша перепродаст Украине. В самой Польше препарат запретили применять на людях старше 60 лет.

Читайте также: Польша продаст Украине 1,2 млн доз вакцины от COVID-19

Читайте развитие сюжета: На Украине за сутки выявили 4773 случая заражения коронавирусом