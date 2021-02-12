Джакарта, , 08:09 — REGNUM Правительство Джакарты в Индонезии отмечает китайский Новый год с 11 по 26 февраля 2021 года, сообщает Antara.

Столица Индонезии Джакарта является домом для различных этнических групп, религиозных и культурных традиций, которые отстаивают ценности терпимости и разнообразия.

В связи с пандемией жителей Индонезии призвали праздновать китайский Новый год дома.

В Индонезии подготовили серию материалов, которые будут транслироваться, в частности, в социальных сетях. Жителям Индонезии покажут материалы о китайских традициях и различные фоторепортажи. В сериале, посвященном китайским традициям, будут представлены исторические видеоролики о китайском Новом годе в Батавии (Джакарта), а также празднование китайского Нового года во время пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, туристам с 13 февраля 2021 года запрещен въезд в округ Лебак провинции Бантен в Индонезии из-за проведения ритуала.

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