Вашингтон, , 08:05 — REGNUM Метки о принадлежности учетных записей к государственным организациям еще 16 стран начнет добавлять социальная сеть Twitter. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе соцсети.

В список таких государств включены Германия, Италия, Испания, Япония, Канада, Турция, Куба, Иран, Саудовская Аравия, Сербия, Эквадор, Египет, Гондурас, Индонезия, Таиланд и ОАЭ. Решение вступит в силу с 17 февраля.

Ранее подобные метки получили ученые записи госорганов постоянных членов Совбеза ООН — России, США, Франции, Великобритании и Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля власти Мьянмы ограничили доступ жителей страны к социальной сети Facebook. Через два дня подобная мера была применена к Twitter.

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