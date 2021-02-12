Нью-Дели, , 08:05 — REGNUM Китай 11 февраля вывел 200 танков из зоны соприкосновения с индийскими войсками в Восточном Ладакхе. Об этом со ссылкой на источники в правительстве Индии 12 февраля сообщает газета Hindustan Times.

«Индия и Китай приступили к взаимному отводу войск в Восточном Ладакхе утром 10 февраля. В четверг НОАК [Народно-освободительная армия Китая] вывела более 200 основных боевых танков с южного берега пограничного озера Пангонг Цо и разместила не менее 100 тяжёлых транспортных средств для переброски из Ладакха другой военной техники», — приводит газета слова источников.

По их данным, индийская бронетехника также выводится из Ладакха, но при этом индийская армия сохраняет боеготовность «на случай непредвиденных обстоятельств».

Стороны планируют к 13 февраля завершить отвод войск с позиций вблизи озера Пангонг Цо, после чего начать переговоры об отводе войск из других районов.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках достигнутого ранее соглашения началось разведение войск Китая и Индии на границе двух стран в спорном Ладакхе.

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