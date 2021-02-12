Красноярск, , 07:51 — REGNUM Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края предъявило АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, принадлежит «Норникелю») требования о возмещении ущерба, причинённого объектам животного мира в результате разлива нефтепродуктов в Норильске. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 февраля в пресс-службе краевого минэкологии.

По данным властей края, требования основаны на научных исследованиях специалистов Сибирского федерального университета (СФУ). Группа учёных работала на месте происшествия с 6 по 25 августа 2020 года.

Исследования показали, что на территории уничтожены места обитания 42 охотничьих видов птиц. Нарушены заливные луга, в которых гнездятся водоплавающие и околоводные птицы. Повреждены водно-болотные угодья. Уничтожены кладки и гнезда. Площадь зоны прямого воздействия на объекты животного мира — около 14 кв. км.

Специалисты установили, что на пострадавшей территории обитает 81 вид птиц, в том числе 18 видов занесены в Красную книгу России и Красноярского края. Это беркут, орлан-белохвост, сапсан, кречет и другие птицы.

Зафиксированы разрушения обитаемых гнезд, логовищ, нор, убежищ, и других жилищ животных. Ухудшились условия отдыха, нагула, размножения, путей миграции объектов животного мира.

В связи с этим минэкологии предлагает компании добровольно возместить ущерб, нанесённый животному миру. Должен быть разработан комплексный план мероприятий по охране и восстановлению популяций охотничьих ресурсов, млекопитающих и птиц, а также среды их обитания. Сумму ущерба в пресс-службе министерства не уточнили.

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Если предприятие откажется возместить ущерб добровольно, министерство подаст иск в суд.

По словам министра экологии и рационального природопользования края Павла Борзых, на восстановление экосистемы северной территории после аварии потребуется не один год.

«На наш взгляд, природопользователь должен проявить сознательность и сделать все возможное для исправления ситуации», — отметил министр.

Начиная с мая, специалисты продолжат отслеживать ситуацию на территории. Они изучат, как ЧП повлияло на численность, жизнедеятельность мигрирующих видов животных и птиц.

Как сообщает пресс-служба «Норникеля», минэкологии направило в АО НТЭК требование о добровольном возмещении вреда в размере 494 млн рублей (около 7 млн долларов США по текущему обменному курсу).

Власти края предлагают компании возместить данный ущерб в течение 30 дней со дня получения требования либо принять меры по восстановлению окружающей среды.

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Как сообщало ИА REGNUM, экологическая катастрофа произошла в Норильске в мае 2020 года. При разгерметизации бака с дизельным топливом на ТЭЦ-3 НТЭК произошла утечка нефтепродуктов. Разлилось свыше 21 тысячи тонн дизельного топлива. 5 февраля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края взыскал с «Норникеля» 146 млрд 177 млн рублей, частично удовлетворив иск Росприроднадзора на почти 148 млрд рублей (по расчётам «Норникеля», ущерб составил 21,4 млрд рублей).

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