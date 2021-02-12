Вашингтон, , 07:48 — REGNUM Содействие американским правоохранительным органам, которое выражалось в опознании участников беспорядков и штурма Капитолия 6 января, оказывала компания Facebook. Об этом 11 февраля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя организации.

Глава подразделения Facebook по нормативному регулированию Моника Бикерт рассказала, что сотрудники корпорации изучали фотографии и видеозаписи, размещенные в социальной сети.

Отмечается, что процесс определения личности протестующих проходил без использования специализированных программ для распознавания лиц. Бикерт добавила, что Facebook также удалял из соцсети сообщения с призывами к новым беспорядкам.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля вице-президент Twitter Нед Сигал заявил, что бывший президент США Дональд Трамп никогда больше не получит доступа к сервису микроблогов этой организации.

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